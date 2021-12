Serra-talhadense no The Voice Brasil

Carlos Filho passa em mais uma fase do programa e dá orgulho aos conterrâneos

Carlos Filho, pernambucano e serra-talhadense, deu um show de performance no Reality e comoveu seus Fãs, quando brilhou no palco do The Voice nesta terça-feira (7). Escolheu a música “Baby” de Caetano Veloso com Gal Costa e fez uma bela apresentação, passando muita emoção e segurança, e levando o público ao delírio com sua voz carismática!

Os fãs conterrâneos serra-talhadenses se reuniram na Concha Acústica para prestigiar a apresentação do cantor, com camisetas personalizadas e muita torcida.

No programa, o serra-talhadense foi alvo de muitos elogios e aplausos após sua apresentação, na qual mostrou sua belíssima técnica vocal, além do seu carisma e sua humildade que continuam encantando os jurados.

A próxima fase será decidida pelo voto popular e Serra Talhada conta com o apoio e a torcida de todos para poder levar Carlos Filho para a Final!

Parabéns, Carlos! Parabéns, Serra Talhada!