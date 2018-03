Serra-talhadense pede ajuda para não perder a visão

O serra-talhadense José Braz Neto, mais conhecido como ‘Zé Pedreiro’, morador do bairro Bom Jesus, está passando por um momento difícil da sua vida. José já perdeu a visão do olho direito e está praticamente sem a visão do olho esquerdo e precisa passar por uma cirurgia a laser, que será realizada na capital pernambucana, Recife, no dia 3 de abril.

A referida cirurgia custa R$ 2.000 e o pedreiro José Braz não tem condições de custear sozinho, por isso que o mesmo pede a ajuda de todos.

“Olá me chamo José Braz Neto, tenho 51 anos. Venho aqui pedir uma ajuda a população de Serra Talhada e toda região. Eu me encontro em um estado difícil, já perdi a visão do olho direito e estou praticamente perdendo a visão do olho esquerdo também.

Não posso mais trabalhar devido a situação da minha vista e de outras doenças que surgiram em mim, estou passando por hemodiálise em Arcoverde, preciso fazer uma cirurgia a laser no olho esquerdo para manter um pouco da visão.

Preciso da ajuda de cada um de vocês, pois a cirurgia a laser custa R$ 2.000 e no momento não tenho condições para fazer. Quem puder me ajudar ficarei grato para o resto da minha vida.

Eu moro na Rua do Sertão, Nº 366, bairro Bom Jesus, Serra Talhada-PE”.

Caso você leitor do Jornal Desafio Online, possa ajudar um irmão que precisa da sua ajuda é só entrar em contato através dos números: (87) 9.9625-8611 (família) ou (87) 9.9925-1815 (Ranielly Batista)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0914

Operação: 013

Conta: 8720-4

Favorecido: Jose Braz Neto