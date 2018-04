Serra-talhadense que matou colega de trabalho em escola na cidade de Floresta é preso em São Paulo

Após a equipe da ROCAM e Malhas da Lei da 7ª CIPM ter repassado uma informação que a pessoa de José Nunes Inácio Neto possuía um mandado de prisão em aberto, a equipe do NIS-4 da 7ª CIPM passou a realizar intenso trabalho de inteligência com o intuito de localizar o paradeiro do indivíduo envolvido em um homicídio na cidade de Floresta, no Sertão pernambucano. O NIS-4 da Policia Militar de Pernambuco, manteve intenso contato com DELPAT PF/SP, que repassou informações da localização para a PM do estado de São Paulo, e que após alguns dias de monitoramento, localizaram o mesmo na tarde desta última quinta-feira dia (05) na cidade de Nova Odessa-SP.

José Nunes Inácio Neto, vulgo “Gordo”, de 43 anos, hoje residindo na Rua Oscar Araium, n°405, Bairro Monte Das Oliveiras, cidade de Nova Odessa-SP, é acusado de ter praticado um homicídio com requintes de crueldade na cidade de Floresta.

O crime teria acontecido provavelmente no dia 12 de agosto de 2016, mais só tomado ciência no dia seguinte, em uma Escola Deputado Afonso Ferraz, na cidade de Floresta.

Contra José Nunes, existia um mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Floresta. Ao ser capturado o mesmo foi encaminhado a DP local onde ficará a disposição da Justiça.

Via: O Povo com a Notícia