Serra-talhadense se apresenta como pré-candidato a vereador em Salgueiro

No pleito eleitoral que se aproxima, o cantor e compositor Cleyton Nogueira vai tentar conquistar uma das 15 vagas na Câmara de Vereadores de Salgueiro pelo PMN. Sem poupar críticas aos atuais legisladores, ele afirma que caso eleito andará com a cabeça erguida. “Os atuais vereadores de Salgueiro não andam nas ruas de cabeça erguida”, avalia.

Natural de Serra Talhada, mas morador de Salgueiro há mais de 30 anos, Cleyton também é sargento reformado da Polícia Militar, corretor de imóveis, articulador político e produtor musical. Foi um dos compositores de algumas músicas do primeiro CD da banda Limão com Mel, mais especificamente os sucessos ‘Amor em Código’ e ‘Dá Licença Pra Mais Um’.

No setor público, acumulou um ano de experiência ao assumir a superintendência de Trânsito de Serra Talhada entre 2014 e 2015. “O trânsito de Serra Talhada era uma bagunça. Durante seis meses eu apanhei, mas depois veio os elogios porque, graças a Deus, Deus me deu sabedoria para organizar aquele trânsito”, salienta.

Sobre a conjuntura política de Salgueiro, considera que o município não tem o desenvolvimento que merece porque os políticos locais não se esforçam. Por isso, resolveu se lançar pré-candidato a vereador desprendido dos tradicionais clãs políticos “zebra” e “leão”. “Eu contribuí mais de 30 anos para Salgueiro e espero que agora o povo possa contribuir comigo”, disse em conversa com nossa redação nesse fim de semana.

Cleyton é membro da Igreja Pentecostal Aliança com Deus, casado, pai de dois filhos (de 26 e 29 anos) e avô de duas crianças (uma de 4 e outra de 8 anos). Cantor evangélico com um CD gravado, entrará na disputa esperando contar com os votos dos evangélicos, sem prescindir o apoio de eleitores de outras religiões. Apoiará Ricardo Oliveira, pré-candidato a prefeito pelo PMN, prevê eleger, no mínimo, um vereador na eleição desse ano.

Via Blog Alvinho Patriota