Serra-talhadenses são feitos reféns no estado do Ceará e mortos durante tiroteio

Cinco serra-talhadenses estão entre as vítimas de uma ação que terminou com mortes em Milagres, no Ceará. João Batista Magalhães, proprietário da Magalhães Informática foi buscar dois cunhados em Juazeiro e foi parado por criminosos que tomaram seu carro e os fizeram reféns. O grupo tentou assaltar duas agências bancárias da cidade, na Região do Cariri do Ceará, na madrugada desta sexta-feira (7).

Houve intensa troca de tiros e pelo menos 10 pessoas morreram, segundo policiais da cidade e a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense (antigo IML). Além dele, Vinicius Magalhães, de 14 anos, filho do empresário, uma cunhada, o concunhado e um sobrinho de João Magalhães, que residem em São Paulo, e retornavam para visitar familiares estão entre as vítimas. Os outros seriam integrantes do grupo criminoso. As informações foram confirmadas pelo prefeito da cidade, Lielson Landim.