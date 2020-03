Serra-talhadenses se unem em apoio aos irmãos atingidos pelas águas do Rio Pajeú

Em Serra Talhada, um grupo de amigos de vários seguimentos se uniram no propósito do exercício de cidadania comum. Assim fica clara a proibição da referência particular a nortear essa honrosa ação.

Fazendo-se saber que o foco priorizado é o potencial humano de cada um, para que juntos resgatemos o nosso irmão necessitado.

Ajuda

As pessoas interessadas em prestar ajuda aos irmãos sertanejos que passam por um momento difícil após a cheia do Rio Pajeú, basta entrar em contato através do número: (87) 9.9615-2136 (whatsapp) falar com Rogério da Pitú.