Serra-talhadenses vão participar do programa The Noite com Danilo Gentili no SBT

Os serra-talhadenses, Tiringa e Charlles Rekson, do canal do Youtube Brasil Selvagem, irão participar do programa The Noite, com o apresentador Danilo Gentili, do SBT.

A participação de Tiringa e Charlles Rekson foi gravada há duas semanas em São Paulo e o programa vai ao ar na noite desta quinta-feira (01), logo após o programa do Ratinho.

CANAL BRASIL SELVAGEM (Youtube)

Diariamente Tiringa e Charlles gravam vídeos para os inscritos do canal do Youtube, com muita interatividade e brincadeiras, além de deixar o público bem informado sobre a nossa caatinga.