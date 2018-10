Serrano aguarda julgamento e cria expectativa para seguir na Série A2 do PE

O Serrano acabou a fase de grupos da Série A2 do Campeonato Pernambucano fora da zona de classificação. Mesmo eliminado, a equipe alimenta a esperança de continuar na competição.

O time de Serra Talhada denunciou o 1º de Maio, segundo colocado no Grupo A, por escalação irregular de atleta. Segundo a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o julgamento acontece nesta quinta-feira (10), às 18h, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE).

Membros da comissão técnica do clube informaram ao GloboEsporte.com que o elenco voltou a treinar. Caso consiga a vaga na Justiça, o Serrano vai encarar a equipe do Íbis, líder do Grupo D.

Do Globo Esporte