Serrano anuncia a contratação de Flávio Caça-Rato, ex-Santa Cruz

O Serrano Futebol Clube continua se preparando para disputar mais um Campeonato Pernambucano da Série A2. Na tarde deste sábado (15), a diretoria do Jumento de Aço anunciou através do perfil oficial do Instagram, a contratação do atacante, Flávio Caça-Rato.

Em conversa com o Jornal Desafio Online, o diretor de futebol do Serrano, Edy Lima, informou que o ídolo do Santa Cruz, Caça-Rato, deve ficar no clube até o término da Série A2 do Pernambucano, com possibilidade de renovação de contrato, caso o Serrano consiga o acesso para a Séria A1 do Pernambucano.

O atleta de 32 anos foi revelado pelo Sport em 2005, Caça-Rato passou por clubes como Salgueiro (2006) e América-RN (2009 a 2010) antes de chegar ao Santa Cruz em 2011. No clube tricolor, conquistou os acessos nas Séries D e C do Campeonato Brasileiro, tornando-se ídolo. Desde então, passou por Remo (2015), Guarani, Duque de Caxias (2016), América-PE (2017), Tupi (2017), Vitória da Conquista (2018), Trindade (2018) e Atlético Itapemirim-ES (2019), entretanto, sem repetir o mesmo sucesso, que teve no Tricolor do Arruda.

Forma de disputa da competição

Diferentes das edições anteriores, quando apenas uma equipe conseguia o acesso, esse ano dois times vão subir. 17 equipes vão disputar a competição, divididas em quatro grupos.

Os dois melhores classificados de cada grupo passam para a segunda fase. A Série A2 está prevista para começar no dia 28 de julho.

Confira os grupos da Série A2 do Campeonato Pernambucano:

Grupo A: 1º de Maio, Serrano, Pesqueira e Sete de Setembro

Grupo B: Porto, Ypiranga, Decisão, Atlético-PE e Retrô

Grupo C: Cabense, Ferroviário do Cabo, Barreiros e Ipojuca

Grupo D: Timbaúba, Centro Limoeirense, Vera Cruz e Íbis