Serrano anuncia Renatinho, ex-Santa Cruz e Fortaleza

O Serrano Futebol Clube está se preparando para disputar mais um Campeonato Pernambucano da Série A2. Na manhã desta terça-feira (28), a diretoria do Jumento de Aço anunciou a contratação do meia atacante Renatinho.

Em conversa com o Jornal Desafio Online, o diretor de futebol do Serrano, Edy Lima, informou que o serra-talhadense, Renatinho, deve ficar no clube até o término da Série A2 do Pernambucano.

O atleta de 27 anos que foi revelado pelo próprio Serrano, tem passagens por times tradicionais do Nordeste, como o Santa Cruz, onde é ídolo e um dos jogadores que mais conquistaram títulos pelo clube. O jogador também passou pelo Fortaleza (CE) e Campinense (PB).

Em 2017 e 2018, Renatinho brilhou no Kuwait, quando defendeu a equipe do Qadsia SC e conquistou um título.

Ver essa foto no Instagram O camisa 10 chegou @renato91lima bem vindo ⚽👏 Uma publicação compartilhada por Serrano Futebol Clube Oficial (@serranofcoficial) em 28 de Mai, 2019 às 9:20 PDT