Serrano anuncia retorno e lança uniforme em homenagem a Lampião

O Serrano Futebol Clube está de volta. Longe de competições oficiais desde 2015 – quando disputou a Série A2 do Campeonato Pernambucano -, o Jumento de Aço utilizou as redes sociais para anunciar o retorno ao futebol. A equipe de Serra Talhada vai voltar a disputar a segunda divisão do Estadual em 2018.

Além de divulgar a volta, o Cangaceiro da Peste também divulgou o novo uniforme do time. Em homenagem a Lampião, o uniforme mantém as tradicionais cores amarela e preta e traz referências a indumentária de Virgulino Ferreira, o Rei do Cangaço.

As novas camisas são assinadas pelo design Tom Carvalho, responsável pela criação dos uniformes do CSA e do Penedense. O uniforme vai custar R$ 99 e pode ser reservado pelo telefone (87) 9 9616-6016.

Do Globo Esporte