Serrano bate Íbis nos pênaltis e passa para a semi da Série A2 do PE

O Serrano passou pelo Íbis neste sábado e conseguiu a vaga na final da Série A2 do Campeonato Pernambucano. As equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida e não marcaram gols no jogo de volta no estádio Ademir Cunha.

A decisão foi para os pênaltis e deu Jumento de Aço. A equipe venceu por 5 a 4 e agora enfrenta o Centro Limoeirense. A partida de ida será realizada já nesta terça-feira (23), às 19h30, no Estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira.