Serrano completa 36 anos e espera retornar para a elite do futebol pernambucano

Nessa terça-feira (1º), o Serrano Futebol Clube de Serra Talhada, completou mais um ano de vida. O Jumento de Aço festejou seus 36 anos de fundação.

A história do Serrano é mercada por altos e baixos no futebol pernambucano, depois de ser rebaixado para a Série A2 do Pernambucano de 2010, o Serrano envolveu-se em uma confusão política e se licenciou dos campeonatos promovidos pela Federação Pernambucana de Futebol, permanecendo com o status de licenciado durante três anos. Em maio de 2013 com a convocação de eleições para o conselho deliberativo e diretoria executiva o Jumento de Aço, que detém cerca de 70% da torcida serra-talhadense, teve sua retomada as atividades confirmada com a divulgação da tabela da Série A-2 de 2013.

Após mais uma pausa em suas atividades, o Serrano anunciou em 2018, o seu retorno ao futebol profissional, junto com o vereador André Maio, que venceu as eleições do clube e se tornou presidente do time. Hoje o clube tem como presidente, Marco Aurélio e a vice-presidente é a dona Wilma Oliveira.

Atualmente a nova diretoria vem investindo forte na base da equipe sertaneja, e por muito pouco o Serrano não disputou o Campeonato Pernambucano da Série A2 desse ano. Apesar dos pesares, a expectativa é de que o Jumento de Aço volte firme e forte na próxima temporada, onde o foco total será o acesso para a elite do futebol pernambucano.