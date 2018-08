Serrano deve realizar primeiro amistoso no Pereirão no próximo sábado (18)

O Serrano Futebol Clube segue se preparando para a disputa do Campeonato Pernambucano da Série A2. Segundo informações do presidente André Maio, o Jumento de Aço deve realizar o seu primeiro amistoso jogando no Estádio Nildo Pereira de Menezes, o ‘Pereirão’, no próximo sábado (18) contra uma equipe da capital pernambucana, Recife.

Ainda de acordo com André, o elenco do time sertanejo não está fechado, mais cinco jogadores são esperados para integrar o grupo da equipe auri-negra.

O Serrano estreia dia 26 no Campeonato Pernambucano da Série A2, fora de casa contra o Sete de Setembro no Estádio Gigante do Agreste às 15h00, na cidade de Garanhuns.