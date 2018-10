Serrano e Centro Limoeirense empatam pela semifinal da Série A2 do Pernambucano

Serrano e Centro Limoeirense ficaram no empate por 1 a 1 no jogo de ida da semifinal da Série A2 do Pernambucano. A partida foi realizada na noite desta terça-feira, no estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira.

O gol do Jumento de Aço foi marcado por Didil, aos 25 minutos do primeiro tempo. O empate veio aos 35 da etapa final com Daniel Floro. O jogo da volta acontece na sexta-feira (26), às 20h, no estádio José Vareda. Quem vencer a partida garante a vaga para encarar o Petrolina na final.

Do Globo Esporte