Serrano e Íbis ficam no empate e vaga será decidida em Paulista

Serrano e Íbis se enfrentaram nesta quarta-feira (17), ainda pela partida de ida das quartas de final da Série A2 do Pernambucano. As equipes empataram por 1 a 1 no estádio Vianão, em Serra Talhada.

O gol do Jumento de Aço foi marcado por Lucas e Felipinho fez o do Pássaro Preto. O jogo da volta está marcado para domingo, às 15h, no estádio Ademir Cunha, em Paulista. Quem vencer, consegue a vaga na semifinal e enfrenta o Centro Limoeirense.

Do Globo Esporte