Serrano encara Petrolina na estreia do Campeonato Pernambucano Sub-20

A bola volta a rolar de forma oficial no Estádio Nildo Pereira de Menezes, ‘O Pereirão’, neste sábado (17) a partir das 15h00. O jogo será válido pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20, onde o Serrano Futebol Clube vai receber a equipe do Petrolina.

O torcedor que quiser acompanhar a estreia do Jumento de Aço na competição, terá que desembolsar o valor de R$ 10,00 (na compra do ingresso o torcedor concorre a uma bela camisa oficial do Serrano).

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na loja oficial do Serrano Futebol Clube, que fica localizada na Avenida Afonso Magalhães, em frente a escola Cônego Torres.

FORMATO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO SUB-20

O Campeonato Pernambucano Sub-20 deste ano será disputado por 16 clubes. A principal competição de base do estado começa no dia 3 de agosto. A luta pelo título terá a participação de: América-PE, Atlético-PE, Barreiros, Cabense, Central, Ferroviário, Ipojuca, Náutico, Petrolina, Porto, Salgueiro, Santa Cruz, Serrano, Sport, Vera Cruz e Ypiranga.

Na primeira fase, as 16 equipes estarão divididas em quatro grupos regionalizados, com quatro equipes cada. Dentro de cada grupo todas as equipes jogarão entre si, no sistema de ida e volta. Os dois primeiros colocados passam de fase. A Federação Pernambucana de Futebol ainda vai divulgar a tabela de jogos.

Nas quartas de final, semifinal e final, as equipes se enfrentarão no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. O atual campeão do torneio é o Porto, que bateu o Santa Cruz na decisão.

Confira os grupos:

Grupo A: Salgueiro, Petrolina, Serrano, Ypiranga

Grupo B: Náutico, Porto, Central, Ferroviário

Grupo C: Santa Cruz, Cabense, Ipojuca, Barreiros

Grupo D: Sport, América, Atlético-PE, Vitória-PE