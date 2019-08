Serrano enfrenta Salgueiro fora de casa pela 2ª rodada do Pernambucano Sub-20

O Serrano Futebol Clube volta a entrar em campo neste sábado (31), para encarar o Salgueiro Atlético Clube às 15h00 no Estádio Cornélio de Barros. A partida é válida pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20.

Ambas as equipes foram derrotadas na estreia do Campeonato Pernambucano Sub-20, o Serrano perdeu no Pereirão para o Petrolina pelo placar de 1 a 0, já o Salgueiro sofreu uma virada fora de casa diante do Sete de Setembro por 2 a 1.

As equipes vão em busca dos 3 primeiros pontos na tabela de classificação, sem contar que se trata de um grande clássico do futebol sertanejo.

ARBITRAGEM

Igor Vicente Albuquerque Fonseca pita o jogo e será auxiliado por Michel Ferreira do Nascimento e Gustavo Lins Pereira. Os três pertencem ao quadro de arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE).