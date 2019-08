Serrano estreia no Pernambucano Sub-20 neste sábado (17) no Pereirão com portões abertos

O Serrano Futebol Clube estreia neste sábado (17) no Campeonato Pernambucano Sub-20. O Jumento de Aço recebe no Estádio Nildo Pereira de Menezes, ‘O Pereirão’, a equipe do Petrolina, a partida começa às 15h00.

A diretoria do Serrano resolveu abrir os portões do Pereirão, para o torcedor comparecer em massa e apoiar o representante de Serra Talhada e do Pajeú na competição.

ARBITRAGEM

José Marciano Lopes da Silva Júnior apita o jogo e será auxiliado por Max Aurélio de Medeiros e Danylo Maciel Pedrosa. Os três pertencem ao quadro de arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE).

Transmissão

O torcedor que não for ao Pereirão não precisa se preocupar, pois a partida será transmitida pela rádio Vilabela FM 94,3 de Serra Talhada, com a Equipe Bola na Rede a partir das 15h00.

Link para ouvir o jogo: http://vilabelafm.com.br/ao-vivo/