Serrano falta a último jogo da A2 e perde por WO

O Serrano não compareceu ao estádio Luiz Brito Bezerra de Melo e com isso perdeu para o Barreiros por WO.

O jogo valia pela Série A2, equivalente à Segunda Divisão do Pernambucano. Com a ausência, a equipe fecha de forma vexatória sua participação na competição. A derrota equivale a um 3×0.

Dia 1, a equipe foi notícia por, em Afogados da Ingazeira, na partida contra Caruaru City, fazer o jogo atrasar 26 minutos e por um motivo bem curioso. O médico, a enfermeira e os gandulas escalados para a partida, se recusaram a trabalhar por falta de pagamento. O adversário acabou pagando.

A equipe é presidida por Rômulo Leão e tem longa ficha de vexames recentes no futebol do estado. Curioso é que ele culpa a falta de apoio em um cenário que já conhecia antes de entrar no campeonato.

Do Nill Júnior