Serrano fará primeiro teste contra a Seleção de Itacuruba visando a Série A2 do Pernambucano

Neste sábado (07) o Serrano Futebol Clube realiza o seu primeiro teste visando a estreia no Campeonato Pernambucano da Série A2.

O Jumento de Aço vai encarar a Seleção de Itacuruba logo mias às 18h00, no Estádio Antônio Galdêncio Freire, o “Galdenção“. Essa será a primeira partida do técnico Jairo Santos à frente da equipe sertaneja, o mesmo já comandou o Ferroviário de Serra Talhada.

Vale lembrar que a Série A2 do Pernambucano tem início no dia 12 de agosto, o Serrano está no grupo A junto com o 1º de Maio, Petrolina e Sete de Setembro.

A partida vai ser transmitida pela rádio Vilabela FM 94,3 da Capital do Xaxado, com a Equipe Bola na Rede a partir das 17h00.

Link para ouvir o jogo: http://vilabelafm.com.br/ao-vivo/