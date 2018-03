Serrano fecha parceria com o Afogados da Ingazeira para a disputa da Série A2 e Pedro Manta provavelmente será o técnico

O presidente do Serrano Futebol Clube, André Maio, anunciou na sua rede social na noite desse domingo (25), uma parceria com a equipe do Afogados da Ingazeira Futebol Clube, para a participação do “Jumento de Aço”, no Campeonato Pernambucano da Série A2.

“Hoje (25) em Afogados da Ingazeira firmamos uma parceria entre o clube do Afogados e o Serrano Futebol Clube, e neste dia 2 de abril estaremos sentando com técnico Pedro Manta, para que ele posso vir dirigir o Serrano, que vai a Série A2 deste ano“. Disse o presidente do Serrano, André Maio.

De acordo com informações do radialista Francys Maia, quatro jogadores também estariam no pacote dessa parceria com a Coruja Sertaneja, para reforçar o Serrano na disputa da Série A2 desse ano.

Confira abaixo a informação do radialista Maya.