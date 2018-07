Serrano goleia CSC de Carnaíba em jogo de preparação para a Série A2

O Serrano Futebol Clube realizou na tarde deste sábado (28), contra o CSC de Carnaíba, o terceiro amistoso em preparação para o Campeonato Pernambucano da Série A2. E não foi qualquer partida. O Jumento de Aço encarou no Estádio Beira Rio na cidade de Carnaíba-PE, uma equipe que é líder do “B” e está invicta no Campeonato Pernambucano Sub-17.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o Serrano foi pra cima do CSC de Carnaíba e goleou os donos da casa por 4 a 0. Os gols da partida foram anotados por César (duas vezes), Didiu e Taíba, todos os gols foram marcados na segunda etapa da partida.

A Série A2 do Pernambucano está prevista para começar no dia 12 de agosto. O Serrano está no grupo A junto com o 1º de Maio, Petrolina e Sete de Setembro.