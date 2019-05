Serrano participará do Campeonato Pernambucano da Série A2, pelo segundo ano consecutivo

Após ficar alguns anos fora do cenário estadual de futebol, o Serrano Futebol Clube volta a representar a cidade de Serra Talhada, no Campeonato Pernambucano da Série A2.

O Jumento de Aço vai disputar a Série A2 do Pernambucano pelo segundo ano consecutivo, a notícia foi confirmada através do diretor de futebol do Serrano, Edy Lima, em conversa com o Jornal Desafio Online.

Em 2018 a equipe aurinegra conseguiu um grande feito ao chegar em 3º lugar na competição, isso porque o Serrano passou por uma nova reformulação, após a saída de Rômulo Leão, fundador do clube.

A última vez que o Jumento de Aço figurou na elite do futebol de Pernambuco, foi em 2009, quando o time fez uma péssima campanha e somou apenas 20 pontos, em 66 possíveis, e acabou na 11ª colocação, sendo rebaixado.

O Campeonato Pernambucano da Série A2 2019, está previsto para começar em julho, após a Copa América.