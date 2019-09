Serrano perde o segundo jogo consecutivo pelo Campeonato Pernambucano Sub-20

Mais uma vez o Serrano Futebol Clube foi derrotado no Campeonato Pernambucano Sub-20. O Jumento de Aço foi até a cidade de Salgueiro na tarde do último sábado (31) encarar o Carcará do Sertão, e acabou sendo derrotado pelo placar de 2 a 0.

Os gols da partida foram anotados por Bruce, após cobrança de pênalti e Caio que fechou o placar.

Essa foi a segunda derrota consecutiva do Serrano, que continua sem pontuar na competição e ocupa a última posição do grupo A.

Na próxima rodada o Serrano joga contra o Setembro de Setembro no Estádio Pereirão com o apoio da sua torcida. Já a equipe do Salgueiro viaja até de Petrolina para enfrentar a Fera Sertaneja.