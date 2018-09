Serrano perde para o Petrolina e dá adeus a Série A2 do Pernambucano

O Petrolina venceu o Serrano neste domingo e garantiu a classificação para a segunda fase da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Os gols da vitória no estádio Paulo de Souza Coelho foram marcados por Alemão, aos 34 do primeiro tempo, e Kennedy, contra, aos 8 da etapa final. O triunfo da Fera Sertaneja também classificou o 1º de Maio para a próxima fase do torneio.

Com a vitória no domingo, o Petrolina se isolou na liderança do Grupo A, com 13 pontos ganhos. o 1º de Maio está em segundo, com 10. Na próxima rodada as equipes se enfrentam para ver que termina a fase na primeira posição do grupo.

O Jogo

O Petrolina foi melhor do que o Serrano durante toda a partida. A primeira boa chance de gol da Fera Sertaneja veio aos 13 minutos, após cobrança de escanteio. Alemão cabeceou bem e quase abriu o placar. Aos 34, o zagueiro petrolinense teve outra chance e mandou de cabeça para o fundo do gol.

Vencendo por 1 a 0, o Petrolina voltou pressionando no segundo tempo. O gol da Fera não demorou a sair. Waguinho cobrou escanteio aos 8 minutos, Kennedy tentou cortar e mandou contra o próprio gol, fazendo 2 a 0.

Antes do apito final, Rei e Eduardo ainda perderam duas boas chances de ampliar o placar, mas nada que fizesse falta ao Petrolina. Com a derrota, o Serrano está eliminado.

Do Globo Esporte