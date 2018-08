Serrano realiza primeiro jogo-treino hoje (18) no Pereirão

O Serrano Futebol Clube segue se preparando para a disputa do Campeonato Pernambucano da Série A2. Neste sábado (18) o Jumento de Aço realiza o primeiro jogo-treino no ‘Pereirão’ a partir das 15h00, contra a Associação Palmeiras Futebol Clube, de Dois Unidos.

Esse será o primeiro jogo-treino do Serrano após o Estádio Pereirão ser liberado pelo Ministério Público de Pernambuco. O torcedor do time auri-negro pode comparecer e apoiar o time logo mais, o ingresso custa R$ 5,00 + (1kg de alimento não perecível).

O Serrano deve estrar dia 26 no Campeonato Pernambucano da Série A2, fora de casa contra o Sete de Setembro no Estádio Gigante do Agreste às 15h00, na cidade de Garanhuns.