Sertanejo promovido a Desembargador

Aconteceu esta manhã a posse do Desembargador Eurico de Barros Correia Filho, eleito primeiro vice-presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O Pajeú também foi privilegiado com a posse do juiz Ruy Trezena Patu Júnior, promovido ao cargo de Desembargador, pelo critério de antiguidade.

O juiz é sertanejo de Sertânia, tendo passado a infância e adolescência em Triunfo. Nomes como o prefeito Luciano Bonfim e o ex-prefeito João Batista parabenizaram o triunfense.

“Parabenizamos o Doutor Ruy Patu Júnior pela posse hoje (16) como Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Sua posse além de representar um ato de justiça pelo mérito, representa também o sentimento de orgulho de todos nós triunfenses por termos um Desembargador criado e educado nesta terra, pela qual visivelmente ele tem um imenso carinho”, disse Batista.

Do Nill Júnior