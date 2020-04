Sertânia confirma primeiro caso do novo coronavírus

O Governo Municipal de Sertânia divulgou na manhã dessa sexta-feira (10), o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no município. De acordo com a Secretaria de Saúde, trata-se de uma mulher de 60 anos que veio a óbito na última segunda-feira (6).

No domingo (5), a senhora deu entrada no Hospital Maria Alice Gomes Lafayette apresentando sintomas sugestivos para a Covid-19. Após a realização da classificação de risco, a paciente foi transferida para o Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde, onde morreu.

A senhora foi submetida ao teste para diagnóstico do novo coronavírus e o resultado que saiu nesta sexta-feira (10) confirmou a infecção por Covid-19. Ela tinha histórico de cardiopatia, hipertensão e diabetes. A Vigilância Epidemiológica da cidade está monitorando as pessoas que tiveram contato mais próximo com a paciente e a família dela está em isolamento domiciliar. (G1)