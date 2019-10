Sertânia registra 11 casos de incêndio na vegetação em menos de 15 dias

O município de Sertânia, no Sertão de Pernambuco, registrou cerca de 11 casos de incêndio na vegetação nos últimos 15 dias. Segundo o 9º Grupamento de Bombeiros, o que mais chama atenção, é que todos os casos aconteceram no Sítio Cipó, no povoado de Pernambuquinho.

O último registro é de um incêndio na última sexta-feira (25). O fogo já foi controlado, mas tomou uma proporção maior e chegou ao estado da Paraíba. Segundo os Bombeiros, dos 11 casos, dois começaram porque moradores esqueceram a “caieira” do carvão acesa. Os outros incêndios podem ter sido criminosos.

O primeiro registro é do dia 10 de outubro. Com o tempo mais seco, os incêndios se alastram rapidamente. Os casos serão investigados pelo 9º Grupamento de Bombeiros. (G1)