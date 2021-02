Sertão de Pernambuco apresenta crescimento em abertura de empresas

A Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE), realizou um levantamento em todas as regiões de Pernambuco e o Sertão de Pernambuco está no topo do pódio no quesito elevação de faturamento econômico. Com a pandemia, novos negócios surgiram, inicialmente em formato delivery, depois ganhando espaços físicos cada dia mais organizados e estruturados para receber bem os clientes.

No Shopping Serra Talhada, por exemplo, o crescimento foi de 69%, desde sua abertura. “Iniciamos o empreendimento com 13 operações, hoje temos 42 funcionando. A credibilidade no equipamento, somado ao conforto, comodidade e ao valor que é agregado às empresas que aqui estão, tem proporcionado um aumento na procura por espaços disponíveis para novas empresas”, conta Angélica Lopes, gerente de marketing.

Prova disto é a chegada de novos negócios a cada semana no empreendimento. Hoje (12), por exemplo, o shopping ganha mais uma opção de lanchonete, na praça de alimentação: La Luna Pastéis. A La Luna Pastéis traz o mistério por trás da lua e o conceito da infinidade de sabores enraizado no nome, fugindo dos padrões das empresas do ramo.

De acordo com uma das proprietárias, Francisca Gama, o diferencial da La Luna está na massa do pastel. “Nosso diferencial está em oferecer diversidades de sabores de pastéis, que vão desde as massas até os recheios, fugindo do pastel tradicional”, disse. A empresa traz um novo conceito em pastéis, com referência no atendimento rápido e personalizado.

“A cada dia, as empresas que estão no shopping se preocupam mais quanto ao atendimento personalizado, rápido e prático. E temos contribuído com isso, através das parcerias com órgãos, como Sebrae e Senac, capacitando funcionários e colaboradores do empreendimento”, lembra Angélica.

Para Edson Nascimento, proprietário da La Luna, a escolha pelo shopping foi estratégica e encaixou com o conceito do empreendimento. “O Shopping era um sonho para nossa cidade e hoje se tornou realidade. Acreditamos muito no sucesso do empreendimento, visto que é uma excelente opção de lazer, não só para nossa cidade, como para nossa região, além de oferecer novas experiências em compras. Que é o que a La Luna quer oferecer: novas experiências em sabor”. A La Luna Pastéis abriu nesta sexta-feira (12), na praça de alimentação do Shopping Serra Talhada, às 10h.

Do Nill Júnior