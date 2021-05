Sertão do Pajeú chega aos 500 óbitos por covid-19

Brejinho, Ingazeira e Tabira notificaram novos óbitos pela doença

Por André Luis

De acordo com os boletins epidemiológicos dos 17 municípios do Sertão do Pajeú, a região confirmou, nesta quarta-feira (19), mais 136 casos positivos de Covid-19, 93 recuperados e 4 óbitos. Os números são referentes às últimas 24 horas.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 25.697 casos confirmados, 24.316 recuperados (94,62%), 500 óbitos e 881 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú:

Afogados da Ingazeira registrou 22 novos casos positivos e 24 recuperados. O município conta com 4.379 casos confirmados, 4.083 recuperados, 59 óbitos e 237 casos ativos.

Brejinho registrou 1 novo caso positivo, 5 recuperados e 2 novos óbitos. O município conta com 622 casos confirmados, 570 recuperados, 18 óbitos e 34 casos ativos.

Calumbi registrou 2 novos casos positivos e 2 recuperados. O município conta com 432 casos confirmados, 422 recuperados, 3 óbitos e 7 casos ativos da doença.

Carnaíba registrou 28 novos casos positivos. O município conta com 1.541 casos confirmados, 1.294 recuperados, 30 óbitos e 217 casos ativos da doença.

Flores registrou 2 novos casos positivos. O município conta com 856 casos confirmados, 802 recuperados, 30 óbitos e 24 casos ativos.

Iguaracy confirmou 5 novos casos positivos e 5 recuperados. O município conta com 630 casos confirmados, 591 recuperados, 23 óbitos e 16 casos ativos.

Ingazeira registrou 4 novos casos positivos, 2 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 311 casos confirmados, 300 recuperados, 5 óbitos e 6 casos ativos.

Itapetim confirmou 3 recuperados. O município conta com 959 casos confirmados, 922 recuperados, 22 óbitos e 15 casos ativos.

Quixaba registrou 4 novos casos positivos. O município conta com 377 casos confirmados, 353 recuperados, 12 óbitos e 12 casos ativos.

Santa Cruz da Baixa Verde confirmou 5 recuperados. O município conta com 507 casos confirmados, 498 recuperados, 14 óbitos e -5 casos ativos.

Santa Terezinha registrou 2 novos casos positios e 3 recuperados. O município conta com 793 casos confirmados, 764 recuperados, 24 óbitos e 5 casos ativos.

São José do Egito registrou 11 novos casos positivos e 13 recuperados. O município conta com 1.890 casos confirmados, 1.799 recuperados, 42 óbitos e 49 casos ativos.

Serra Talhada registrou 28 novos casos positivos e 8 recuperados. O município conta com 8.496 casos confirmados, 8.224 recuperados, 139 óbitos e 133 casos ativos da doença.

Solidão registrou 3 novos casos positivos e 2 recuperados. O município conta com 485 casos confirmados, 463 recuperados, 2 óbitos e 20 casos ativos.

Tabira registrou 16 novos casos positivos e 8 recuperados. O município conta com 2.225 casos confirmados, 2.133 recuperados, 33 óbitos e 60 casos ativos.

Triunfo registrou 1 novo caso positivo. O município conta com 775 casos confirmados, 729 recuperados, 24 óbitos e 22 casos ativos.

Tuparetama registrou 8 novos casos positivos e 8 recuperados. O município conta com 404 casos confirmados, 356 recuperados, 20 óbitos e 28 casos ativos da doença.

Do Nill Júnior