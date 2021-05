Sertão do Pajeú confirma 11 novos óbitos por Covid-19 e totaliza 460

Seis municípios confirmaram novos óbitos. Destaque para São José do Egito e Tabira que registraram 3 óbitos cada.

Por André Luis

De acordo com os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios do Sertão do Pajeú nesta quinta-feira (29), a região registrou 84 novos casos positivos, 58 recuperados e 11 novos óbitos por Covid-19.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 23.701 casos confirmados, 22.693 recuperados (95,74%), 460 óbitos e 548 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú:

Afogados da Ingazeira registrou 31 novos casos positivos, 31 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 3.919 casos confirmados, 3.675 recuperados, 53 óbitos e 191 casos ativos. Com relação ao óbito confirmado, trata-se de paciente do sexo feminino, 73 anos, agricultora, hipertensa, não tomou nenhuma dose da vacina por estar infectada, foi a óbito em 27/04/21 no Hospital Regional Emília Câmara por complicações da covid -19.

Brejinho registrou 3 novos casos positivos e 4 recuperados. O município conta com 548 casos confirmados, 510 recuperados, 11 óbitos e 27 casos ativos.

Calumbi registrou 2 novos casos positivos. O município conta com 408 casos confirmados, 391 recuperados, 3 óbitos e 14 casos ativos da doença.

Carnaíba registrou 5 novos casos positivos e 1 novo óbito. O município conta com 1.264 casos confirmados, 1.149 recuperados, 28 óbitos e 87 casos ativos da doença. O óbito confirmado trata-se de paciente do sexo feminino, 40 anos. Estava em investigação.

Flores registrou 3 novos casos positivos, 7 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 842 casos confirmados, 787 recuperados, 30 óbitos e 25 casos ativos.

Iguaracy registrou 5 novos casos confirmados e 2 novos óbitos. O município conta com 589 casos confirmados, 559 recuperados, 22 óbitos e 8 casos ativos. Com relação aos óbitos confirmados, trata-se de um que já estava em investigação e o outro paciente do sexo masculino, 61 anos que estava internado na UTI do HREC.

Ingazeira registrou 3 novos casos positivos e 4 recuperados. O município conta com 256 casos confirmados, 239 recuperados, 2 óbitos e 15 casos ativos.

Itapetim registrou 1 novo caso positivo. O município conta com 888 casos confirmados, 858 recuperados, 20 óbitos e 10 casos ativos.

Quixaba registrou 1 novo caso positivo. O município conta com 332 casos confirmados, 316 recuperados, 12 óbitos e 4 casos ativos.

Santa Cruz da Baixa Verde registrou 7 novos casos positivos e 2 recuperados. O município conta com 437 casos confirmados, 412 recuperados, 10 óbitos e 15 casos ativos.

Santa Terezinha registrou 1 novo caso positivo e 1 recuperado. O município conta com 744 casos confirmados, 714 recuperados, 24 óbitos e 6 casos ativos.

São José do Egito registrou 2 novos casos positivos e 3 novos óbitos. O município conta com 1.745 casos confirmados, 1.686 recuperados, 36 óbitos e 23 casos ativos. A Secretaria de Saúde informa que recebeu nesta quinta-feira as documentações comprobatórias de 3 óbitos ocorridos nas últimas semanas. Um falecimento no mês de março e dois no início do mês de abril.

Serra Talhada registrou 13 novos casos positivos e 4 recuperados. O município conta com 8.168 casos confirmados, 7.955 recuperados, 133 óbitos e 80 casos ativos da doença.

Solidão registrou 5 novos casos positivos. O município conta com 396 casos confirmados, 385 recuperados, 2 óbitos e 9 casos ativos.

Tabira registrou 6 novos casos positivos e 3 novos óbitos. O município conta com 2.091 casos confirmados, 2.039 recuperados, 31 óbitos e 16 casos ativos.

Triunfo registrou 2 casos recuperados. O município conta com 724 casos confirmados, 695 recuperados, 24 óbitos e 5 casos ativos.

Tuparetama registrou 1 novo caso positivo e 8 recuperados . O município conta com 350 casos confirmados, 318 recuperados, 19 óbitos e 13 casos ativos da doença.

Do Nill Júnior