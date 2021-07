Sertão do Pajeú confirma 4 novos óbitos por Covid-19 e totaliza 593

De acordo com os boletins epidemiológicos da Covid-19 dos municípios do Sertão do Pajeú divulgados nesta quinta-feira (01.07), nas últimas 24h, foram notificados 119 novos casos positivos, 75 recuperados e 4 novos óbitos.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 31.212 casos confirmados, 29.857 recuperados (95,78%), 593 óbitos e 762 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú nas últimas 24 horas:

Afogados da Ingazeira não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 5.317 casos confirmados, 5.174 recuperados, 69 óbitos e 74 casos ativos.

Brejinho registrou 8 novos casos positivos. O município conta com 737 casos confirmados, 700 recuperados, 21 óbitos e 16 casos ativos.

Calumbi não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 675 casos confirmados, 626 recuperados, 5 óbitos e 44 casos ativos da doença.

Carnaíba registrou 21 novos casos positivos. O município conta com 2.005 casos confirmados, 1.770 recuperados, 35 óbitos e 200 casos ativos da doença.

Flores registrou 6 novos casos positivos. O município conta com 983 casos confirmados, 891 recuperados, 36 óbitos e 56 casos ativos.

Iguaracy registrou 5 novos casos positivos e 5 recuperados. O município conta com 780 casos confirmados, 735 recuperados, 27 óbitos e 18 casos ativos.

Ingazeira registrou 2 casos recuperados. O município conta com 429 casos confirmados, 414 recuperados, 6 óbitos e 9 casos ativos.

Itapetim registrou 9 novos casos positivos, 18 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 1.260 casos confirmados, 1.203 recuperados, 29 óbitos e 28 casos ativos. A Secretaria de Saúde não divulgou detalhes sobre o óbito ocorrido.

Quixaba registrou 11 novos casos positivos e 9 recuperados. O município conta com 501 casos confirmados, 468 recuperados, 14 óbitos e 19 casos ativos.

Santa Cruz da Baixa Verde registrou 3 novos casos positivos e 2 recuperados. O município conta com 606 casos confirmados, 579 recuperados, 18 óbitos e 9 casos ativos.

Santa Terezinha registrou 1 novo caso positivo. O município conta com 994 casos confirmados, 965 recuperados, 26 óbitos e 3 casos ativos.

São José do Egito registrou 14 novos casos positivos e 2 novos óbitos. O município conta com 2.444 casos confirmados, 2.360 recuperados, 49 óbitos e 35 casos ativos. Nessa quinta-feira, a Secretária de Saúde recebeu a confirmação de 2 óbitos ocorridos no final do mês de junho, um no dia 22 e outro no dia 24. As pacientes tinham 51 e 66 anos e ambas faleceram na UPA/COVID do município.

Serra Talhada registrou 33 novos casos positivos, 19 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 9.637 casos confirmados, 9.349 recuperados, 159 óbitos e 129 casos ativos da doença. O 159º óbito se trata de paciente do sexo masculino, 88 anos, morador do Bairro Bom Jesus, portador de hipertensão. Faleceu no dia 30/06/2021, no Hospital Eduardo Campos.

Solidão registrou 4 novos casos positivos. O município conta com 663 casos confirmados, 637 recuperados, 3 óbitos e 23 casos ativos.

Tabira registrou 8 novos casos positivos e 13 recuperados. O município conta com 2.769 casos confirmados, 2.659 recuperados, 44 óbitos e 66 casos ativos.

Triunfo registrou 6 novos casos positivos e 15 recuperados. O município conta com 896 casos confirmados, 858 recuperados, 26 óbitos e 15 casos ativos.

Tuparetama registrou 1 novo caso positivo e 1 recuperado. O município conta com 513 casos confirmados, 469 recuperados, 26 óbitos e 18 casos ativos da doença.

Do Nill Júnior