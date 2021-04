Sertão do Pajeú conta com 487 casos ativos de Covid-19

Por conta do feriado, parte dos municípios não divulgaram boletim epidemiológico.

Por André Luis

De acordo com os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios do Sertão do Pajeú nesta quinta-feira (22), a região registrou 98 novos casos positivos, 92 recuperados e 1 novo óbito por Covid-19.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 23.192 casos confirmados, 22.272 recuperados (96,03%), 433 óbitos e 487 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú:

Afogados da Ingazeira registrou 30 novos casos positivos e 29 recuperados. O município conta com 3.766 casos confirmados, 3.585 recuperados, 50 óbitos e 131 casos ativos.

Brejinho registrou 9 casos positivos e 3 recuperados. O município conta com 507 casos confirmados, 488 recuperados, 9 óbitos e 10 casos ativos.

Calumbi não registrou novos casos positivos, mas confirmou 1 recuperado. O município conta com 390 casos confirmados, 383 recuperados, 3 óbitos e 4 casos ativos da doença.

Carnaíba registrou 10 novos casos positivos e nem recuperado. O município conta com 1.213 casos confirmados, 1.129 recuperados, 26 óbitos e 58 casos ativos da doença.

Flores registrou 2 novos casos positivos e 3 recuperados. O município conta com 832 casos confirmados, 771 recuperados, 29 óbitos e 32 casos ativos.

Iguaracy não registrou novos casos positivos, nem recuperados. O município permanece com 579 casos confirmados, 549 recuperados, 18 óbitos e 12 casos ativos.

Ingazeira não registrou novos casos positivos, mas confirmou 7 recuperados. O município conta com 239 casos confirmados, 227 recuperados, 2 óbitos e 10 casos ativos.

Itapetim registrou 3 novos casos positivos e 7 recuperados. O município conta com 877 casos confirmados, 846 recuperados, 18 óbitos e 13 casos ativos.

Quixaba registrou 3 novos casos positivos e nenhum recuperado. O município conta com 329 casos confirmados, 312 recuperados, 11 óbitos e 6 casos ativos.

Santa Cruz da Baixa Verde não registrou novos casos positivos, mas confirmou 1 recuperado. O município conta com 413 casos confirmados, 387 recuperados, 9 óbitos e 17 casos ativos.

Santa Terezinha registrou 1 novo caso positivo e nenhum recuperado. O município conta com 743 casos confirmados, 713 recuperados, 24 óbitos e 6 casos ativos.

São José do Egito registrou 4 novos casos positivos e 9 recuperados. O município conta com 1.718 casos confirmados, 1.667 recuperados, 30 óbitos e 21 casos ativos.

Serra Talhada registrou 31 novos casos positivos, 25 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 8.074 casos confirmados, 7.825 recuperados, 132 óbitos e 117 casos ativos da doença. O 132° óbito se trata de paciente feminina, 56 anos. Portadora de comorbidades (obesidade e ex- tabagista), faleceu no dia 20/04/21 no Hospital Eduardo Campos.

Solidão não registrou novos casos positivos, mas confirmou 2 recuperados. O município conta com 385 casos confirmados, 375 recuperados, 2 óbitos e 8 casos ativos.

Tabira registrou 3 novos casos positivos e 5 recuperados. O município conta com 2.064 casos confirmados, 2.020 recuperados, 27 óbitos e 17 casos ativos.

Triunfo registrou 2 novos casos positivos e nenhum recuperado. O município conta com 717 casos confirmados, 688 recuperados, 24 óbitos e 5 casos ativos.

Tuparetama não registrou novos casos positivos nem recuperados. O município permanece com 346 casos confirmados, 307 recuperados, 19 óbitos e 20 casos ativos da doença.

Do Nill Júnior