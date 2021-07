Sertão do Pajeú continua registrando queda nos casos de Covid-19

De acordo com os boletins epidemiológicos da Covid-19 dos municípios do Sertão do Pajeú divulgados nesta quinta-feira (15), nas últimas 24h, foram notificados 56 novos casos positivos, 53 recuperados e 2 novos óbitos.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 32.191 casos confirmados, 31.080 recuperados (96,54%), 616 óbitos e 495 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú nas últimas 24 horas:

Afogados da Ingazeira registrou 6 novos casos positivos e 4 recuperados. O município conta com 5.403 casos confirmados, 5.279 recuperados, 72 óbitos e 52 casos ativos.

Brejinho registrou 2 novos casos positivos. O município conta com 746 casos confirmados, 717 recuperados, 21 óbitos e 8 casos ativos.

Calumbi não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 703 casos confirmados, 693 recuperados, 5 óbitos e 5 casos ativos da doença.

Carnaíba registrou 5 novos casos positivos e 1 recuperado. O município conta com 2.113 casos confirmados, 1.960 recuperados, 35 óbitos e 118 casos ativos da doença.

Flores registrou 6 novos casos positivos e 1 recuperado. O município conta com 1.016 casos confirmados, 934 recuperados, 38 óbitos e 44 casos ativos.

Iguaracy não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 807 casos confirmados, 763 recuperados, 27 óbitos e 17 casos ativos.

Ingazeira não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 444 casos confirmados, 435 recuperados, 6 óbitos e 3 casos ativos.

Itapetim registrou 1 novo caso positivo, 7 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 1.333 casos confirmados, 1.272 recuperados, 31 óbitos e 30 casos ativos. A Secretaria de Saúde não divulgou detalhes sobre o óbito ocorrido.

Quixaba registrou 6 novos casos positivos, 20 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 508 casos confirmados, 492 recuperados, 15 óbitos e 20 casos ativos.

O 15º óbito trata-se de paciente do sexo masculino, 56 anos, ocorrido no dia 19 de junho, mas só confirmado pelo Sistema Notificador Nacional (CIEVS), nesta quarta-feira (14).

Santa Cruz da Baixa Verde não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 615 casos confirmados, 593 recuperados, 18 óbitos e 4 casos ativos.

Santa Terezinha registrou 1 novo caso positivo 1 recuperado. O município conta com 1.012 casos confirmados, 978 recuperados, 27 óbitos e 7 casos ativos.

São José do Egito registrou 3 novos casos positivos. O município conta com 2.492 casos confirmados, 2.416 recuperados, 53 óbitos e 23 casos ativos.

Serra Talhada registrou 17 novos casos positivos e 9 recuperados. O município conta com 9.964 casos confirmados, 9.695 recuperados, 167 óbitos e 102 casos ativos da doença.

Solidão registrou 4 casos recuperados. O município conta com 673 casos confirmados, 665 recuperados, 3 óbitos e 5 casos ativos.

Tabira registrou 6 novos casos positivos e 3 recuperados. O município conta com 2.854 casos confirmados, 2.762 recuperados, 46 óbitos e 46 casos ativos.

Triunfo registrou 3 novos casos positivos e 3 recuperados. O município conta com 927 casos confirmados, 891 recuperados, 26 óbitos e 10 casos ativos.

Tuparetama registrou 1 caso recuperado. O município conta com 577 casos confirmados, 535 recuperados, 26 óbitos e 16 casos ativos da doença.

Do Nill Júnior