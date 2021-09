Sertão do Pajeú notifica nove novos casos positivos de Covid-19 em 24h

De acordo com os boletins epidemiológicos da Covid-19 dos municípios do Sertão do Pajeú divulgados nesta terça-feira (21), nas últimas 24h, foram notificados nove novos casos positivos, seis casos recuperados e nenhum novo óbito.

Nesta terça-feira, dez cidades não registraram novos casos da doença. São elas: Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, Flores, Iguaracy, Ingazeira, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, Solidão e Tabira.

Quixaba e Tuparetama não divulgaram boletim epidemiológico. Carnaíba, Itapetim, São José do Egito, Serra Talhada e Triunfo registraram novos casos da doença.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 33.251 casos confirmados, 32.558 recuperados (97,91%), 652 óbitos e 41 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú nas últimas 24 horas:

Afogados da Ingazeira não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 5.464 casos confirmados, 5.390 recuperados, 72 óbitos e 2 casos ativos da doença.

Brejinho não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 764 casos confirmados, 738 recuperados, 21 óbitos e 5 casos ativos.

Calumbi não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 737 casos confirmados, 732 recuperados, 5 óbitos e nenhum caso ativo da doença.

Carnaíba registrou dois novos casos positivos. O município conta com 2.225 casos confirmados, 2.185 recuperados, 36 óbitos e 4 casos ativos da doença.

Flores não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 1.083 casos confirmados, 1.044 recuperados, 39 óbitos e nenhum caso ativo.

Iguaracy não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 834 casos confirmados, 807 recuperados, 27 óbitos e nenhum caso ativo da doença.

Ingazeira não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 462 casos confirmados, 455 recuperados, 7 óbitos e nenhum caso ativo.

Itapetim registrou quatro novos casos positivos e cinco recuperados. O município conta com 1.472 casos confirmados, 1.436 recuperados, 33 óbitos e 3 casos ativos.

Quixaba não divulgou boletim epidemiológico. O município conta com 518 casos confirmados, 503 recuperados, 15 óbitos e nenhum caso ativo.

Santa Cruz da Baixa Verde não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 643 casos confirmados, 623 recuperados, 20 óbitos e nenhum caso ativo.

Santa Terezinha não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 1.053 casos confirmados, 1.021 recuperados, 29 óbitos e 3 casos ativos.

São José do Egito registrou um novo caso positivo. O município conta com 2.569 casos confirmados, 2.507 recuperados, 57 óbitos e 5 casos ativos.

Serra Talhada registrou um novo caso positivo e um recuperado. O município conta com 10.239 casos confirmados, 10.045 recuperados, 185 óbitos e 9 casos ativos da doença.

Solidão não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 680 casos confirmados, 677 recuperados, 3 óbitos e nenhum caso ativo.

Tabira não registrou alterações no boletim epidemiológico. O município conta com 2.932 casos confirmados, 2.883 recuperados, 48 óbitos e 1 caso ativo.

Triunfo registrou um novo caso positivo. O município conta com 975 casos confirmados, 938 recuperados, 28 óbitos e 9 casos ativos.

Tuparetama não divulgou boletim epidemiológico. O município conta com 601 casos confirmados, 574 recuperados, 27 óbitos e nenhum caso ativo da doença.

DO Nill Júnior