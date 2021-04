Sertão do Pajeú passa dos 400 óbitos por Covid-19

Flores, Itapetim e Serra Talhada registraram novas mortes pela doença.

Por André Luis

De acordo com os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios do Sertão do Pajeú nesta segunda (12), a região registrou 115 novos casos positivos, 131 recuperados e 5 novos óbitos.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 22.384 casos confirmados, 21.509 recuperados (96,09%), 404 óbitos e 471 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú:

Afogados da Ingazeira registrou 28 novos casos positivos e 49 recuperados nas últimas 24h. Agora o município conta com 3.605 casos confirmados, 3.435 recuperados, 46 óbitos e 124 casos ativos.

Brejinho não divulgou boletim. A cidade conta com 429 casos confirmados, 388 recuperados, 6 óbitos e 35 casos ativos.

Calumbi registrou 1 novo caso positivo e nem recuperado nas últimas 24 horas. Está com 385 casos confirmados, 380 recuperados, 3 óbitos e 2 casos ativos da doença.

Carnaíba registrou 5 novos casos positivos e nenhum recuperado. Agora o município conta com 1.175 casos confirmados, 1.115 recuperados, 25 óbitos e 35 casos ativos da doença.

Flores registrou 4 novos casos positivos, 3 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 809 casos confirmados, 754 recuperados, 28 óbitos e 27 casos ativos. Óbito: a Secretaria Municipal de Saúde não detalhou o óbito ocorrido.

Iguaracy não registrou nenhum caso positivo e 1 recuperado nas últimas 24h. Conta agora com 567 casos confirmados, 535 recuperados, 16 óbitos e 16 casos ativos.

Ingazeira não divulgou boletim nas últimas 24h. O município permanece com 202 casos confirmados, 184 recuperados, 1 óbito e 17 casos ativos.

Itapetim registrou 23 novos casos confirmados de Covid-19, 16 recuperados e 2 novos óbitos pela doença. O município totaliza 847 casos confirmados, 821 recuperados, 18 óbitos e 8 casos ativos. Óbitos: foram confirmados laboratorialmente 2 óbitos por infecção do novo coronavírus que se encontravam em investigação. Os mesmos ocorreram entre os dias 6 e 8 do corrente mês. Ambos os pacientes apresentaram sinais clínicos compatíveis com SRAG. Um paciente é do sexo masculino, realizava intervenção oncológica, necessitou de internamento hospitalar com quadro de saúde grave, e um do sexo feminino evoluiu do quadro leve ao grave, veio a óbito em residência.

Quixaba não divulgou boletim referente as últimas 24h. O município permanece com 321 casos confirmados, 309 recuperados, 11 óbitos e 1 caso ativo.

Santa Cruz da Baixa Verde não divulgou boletim referente as últimas 24h. A cidade permanece com 371 casos confirmados, 353 recuperados, 7 óbitos e 11 casos ativos.

Santa Terezinha não divulgou boletim referente as últimas 24h. A cidade permanece com 727 casos confirmados, 702 recuperados, 22 óbitos e 3 casos ativos.

São José do Egito registrou 8 novos casos confirmados e 9 recuperados nas últimas 24h. A cidade totaliza 1.667 casos confirmados, 1.615 recuperados, 29 óbitos e 23 casos ativos.

Serra Talhada confirmou 37 novos casos confirmados, 39 recuperados e 2 óbitos, nas últimas 72 horas. O município conta agora com 7.880 casos confirmados, 7.635 recuperados, 127 óbitos e 118 casos ativos da doença. Óbitos: o município confirmou 2 novos óbitos pela doença. Um paciente do sexo masculino, 73 anos, portador de comorbidades (hipertensão e diabetes), e outro do sexo feminino, 75 anos, também apresentava comorbidades (doença vascular crônica e hipertensão). Os dois óbitos ocorreram no dia 9 de abril no Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada.

Solidão não registrou novos casos confirmados e nem recuperado nas últimas 24h. A cidade permanece com 359 casos confirmados, 352 recuperados, 2 óbitos e 5 casos ativos.

Tabira registrou 8 casos positivos e 8 recuperados nas últimas 24h. A cidade conta agora com 2.017 casos confirmados, 1.960 recuperados, 22 óbitos e 35 casos ativos.

Triunfo registrou 1 novo caso positivo e 6 recuperados nas últimas 24h. A cidade conta agora com 707 casos confirmados, 681 recuperados, 23 óbitos e 3 casos ativos.

Tuparetama não divulgou boletim. A cidade permanece com 316 casos confirmados de Covid-19, 290 recuperados, 18 óbitos e 8 casos ativos da doença.

Do Nill Júnior