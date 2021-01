Sertão do Pajeú registra mais quatro óbitos por Covid-19 e totaliza 285

Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Flores e Quixaba registraram novos óbitos.

Por André Luis

Nesta terça-feira (26), até às 08h, quinze, dos dezessete municípios do Sertão do Pajeú atualizaram os seus boletins epidemiológicos com os casos de Covid-19. São eles: Serra Talhada (52), Afogados da Ingazeira (19), Tabira (2), São José do Egito (4), Carnaíba (28), Flores (34), Triunfo (21), Itapetim (5), Brejinho (3), Iguaracy (4), Solidão (0), Calumbi (8), Quixaba (4), Santa Cruz da Baixa Verde (3) e Ingazeira (1). Foram 188 novos casos totalizando 17.213.

Santa Terezinha e Tuparetama foram os únicos municípios a não divulgarem o boletim epidemiológico.

Portanto, os números de casos confirmados no Pajeú ficam assim: Serra Talhada, 6.353; Afogados da Ingazeira, 2.454; Tabira 1.782, São José do Egito, 1.290; Carnaíba, 852; Flores, 643 e Santa Terezinha, 607 casos.

Triunfo, 573; Itapetim, 504; Brejinho, 330; Iguaracy, 321; Solidão, 312; Calumbi, 298; Tuparetama, 273; Quixaba, 244; Santa Cruz da Baixa Verde, 238 e Ingazeira, 139 casos confirmados.

Óbitos – Com mais um óbito registrado em Serra Talhada, um em Afogados da Ingazeira, um em Flores e um em Quixaba, a região conta com 285 óbitos por Covid-19. Todas as dezessete cidades da região registraram mortes. São elas: Serra Talhada (89); Afogados da Ingazeira (26); Flores (23); Carnaíba (20); Tabira (19); São José do Egito (19); Triunfo (19); Tuparetama (16); Santa Terezinha (14); Itapetim (11); Iguaracy (11); Brejinho (5); Quixaba (5); Santa Cruz da Baixa Verde (3); Calumbi (2); Solidão (2) e Ingazeira (1).

Detalhes dos óbitos

Segundo a Secretaria de Saúde de Serra Talhada, o 89° óbito se trata de paciente masculino, 63 anos, morador da AABB. Hipertenso, diabético, cardiopata e portador de problemas renais. Faleceu no dia 23/01, no Hospital Eduardo Campos.

O 26º óbito em Afogados da Ingazeira, foi de Maria Lúcia Veras da Silva, 54 anos. Ela faleceu no Hospital Regional Emília Câmara em virtudes de complicações com a doença. Segundo a Assessoria de Comunicação do município, o dado só deve entrar nos números oficiais no boletim desta terça-feira (26).

O óbito confirmado em Flores não teve seus detalhes divulgados pela Secretaria de Saúde do município.

A Secretaria de Saúde e Vigilância em Saúde de Quixaba, informou o registro do óbito de um paciente sexo masculino, 71 anos, que se encontrava internado por complicações e que apresentava outras comorbidades.

Recuperados – Com mais 107, a região tem agora no total 16.137 pacientes recuperados da Covid-19. O que corresponde a 93,74% dos casos confirmados.

Do NillJúnior