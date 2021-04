Sertão do Pajeú se aproxima dos 400 óbitos por Covid-19

Foram confirmados mais sete óbitos nas últimas 24 horas na região. Dentre estes uma jovem de 28 anos e outra de 41.

Por André Luis

Após os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelas secretarias de saúde dos municípios do Sertão do Pajeú, nesta quinta-feira (08.04), a região totaliza 22.111 casos confirmados de Covid-19. Foram mais 67 casos nas últimas 24h.

Portanto, os números de casos de cada município ficam assim: Serra Talhada, 7.809; Afogados da Ingazeira, 3.559; Tabira 1.986, São José do Egito, 1.646; Carnaíba, 1.167; Flores, 805; Itapetim, 799; Santa Terezinha, 717; Triunfo, 706; Iguaracy, 560; Brejinho, 429; Calumbi, 384; Santa Cruz da Baixa Verde, 362; Solidão, 353; Quixaba, 321; Tuparetama, 315 e Ingazeira, 193 casos confirmados.

Óbitos

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada, confirmou mais dois óbitos por Covid-19 no Hospital Eduardo Campos. Ambas pacientes do sexo feminino. Uma de 79 anos, não apresentava comorbidades, a outra de 87 anos, apresentava comorbidades (hipertensão e diabetes). As duas faleceram no dia 7 de abril.

A Secretaria de Saúde de Afogados da Ingazeira, confirmou o óbito de uma paciente de 41 anos do sexo feminino ocorrido no dia 7 de abril, no Hospital Regional Emília Câmara.

Em São José do Egito, foi confirmado o óbito de uma paciente de 28 anos. Ela deu entrada no último domingo (4), no Hospital Maria Rafael de Siqueira. Apresentava desconforto respiratório, vômito e mal-estar. Em seguida sofreu uma parada cardiorrespiratória, a equipe de plantão realizou todos os procedimentos para reanimação. Infelizmente a paciente não resistiu. Foi coletado um Swab e nesta quinta-feira (8), saiu o resultado confirmando o covid-19 através do teste RT-PCR.

Carnaíba confirmou mais dois óbitos por Covid-19 no município. Segundo o boletim epidemiológico, os óbitos estavam em investigação aguardando confirmação da causa definitiva do óbito. São um do sexo masculino, 70 anos e um do sexo feminino de 54 anos de idade.

A Secretaria de Saúde de Itapetim confirmou um óbito por infecção do novo coronavírus que se encontrava em investigação. O mesmo ocorreu no mês de janeiro. Paciente do sexo feminino apresentou sinais clínicos compatíveis com SRAG, necessitou de internamento hospitalar com quadro de saúde grave e evoluiu para óbito.

A região conta com 395 óbitos por Covid-19. Todas as dezessete cidades da região registraram mortes. São elas: Serra Talhada (124); Afogados da Ingazeira (46); São José do Egito (28); Flores (27); Carnaíba (25); Triunfo (23); Tabira (22); Santa Terezinha (21); Tuparetama (18); Iguaracy (16); Itapetim (16); Quixaba (11); Santa Cruz da Baixa Verde (6); Brejinho (6); Calumbi (3); Solidão (2) e Ingazeira (1).

Recuperados – A região tem agora no total 21.258 pacientes recuperados da Covid-19. O que corresponde a 96,14% dos casos confirmados. Ontem, foram mais 87 curas clínicas.

Do Nill Júnior