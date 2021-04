Sertão do Pajeú tem 450 casos ativos de Covid-19

De acordo com os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios do Sertão do Pajeú nesta quarta-feira (14), a região registrou 62 novos casos positivos, 102 recuperados e nenhum novo óbito.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 22.544 casos confirmados, 21.688 recuperados (96,20%), 406 óbitos e 450 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú:

Afogados da Ingazeira registrou 17 novos casos positivos e 34 recuperados nas últimas 24h. Agora o município conta com 3.643 casos confirmados, 3.479 recuperados, 46 óbitos e 118 casos ativos.

Brejinho registrou 11 novos casos positivos e 14 recuperados. A cidade conta com 442 casos confirmados, 412 recuperados, 8 óbitos e 22 casos ativos.

Calumbi Não registrou novos casos positivos e nem recuperados nas últimas 24 horas. Permanece com 387 casos confirmados, 380 recuperados, 3 óbitos e 4 casos ativos da doença.

Carnaíba registrou 5 novos casos positivos e nenhum recuperado. Agora o município conta com 1.183 casos confirmados, 1.115 recuperados, 25 óbitos e 43 casos ativos da doença.

Flores registrou 3 novos casos positivos e nenhum recuperado. O município conta com 813 casos confirmados, 755 recuperados, 28 óbitos e 30 casos ativos.

Iguaracy não registrou caso positivo, mas confirmou 1 recuperado nas últimas 24h. Conta agora com 567 casos confirmados, 537 recuperados, 16 óbitos e 13 casos ativos.

Ingazeira não registrou novos casos positivos, mas confirmou a recuperação de 2. O município conta com 205 casos confirmados, 196 recuperados, 1 óbito e 8 casos ativos.

Itapetim registrou 4 novos casos positivos e 4 recuperados. O município totaliza 853 casos confirmados, 828 recuperados, 18 óbitos e 7 casos ativos.

Quixaba não divulgou boletim epidemiológico. O município permanece com 324 casos confirmados, 309 recuperados, 11 óbitos e 4 caso ativo.

Santa Cruz da Baixa Verde registrou 2 novos casos positivos e 5 recuperados. A cidade conta agora com 383 casos confirmados, 368 recuperados, 7 óbitos e 8 casos ativos.

Santa Terezinha Não registrou novos casos positivos e nem recuperados. A cidade permanece com 735 casos confirmados, 708 recuperados, 22 óbitos e 5 casos ativos.

São José do Egito registrou 1 novo caso confirmado e 8 recuperados nas últimas 24h. A cidade totaliza 1.671 casos confirmados, 1.623 recuperados, 29 óbitos e 19 casos ativos.

Serra Talhada confirmou 16 novos casos positivos e 28 recuperados. O município conta agora com 7.925 casos confirmados, 7.678 recuperados, 127 óbitos e 120 casos ativos da doença.

Solidão não registrou novos casos positivos e nem recuperados nas últimas 24h. A cidade permanece com 360 casos confirmados, 353 recuperados, 2 óbitos e 5 casos ativos.

Tabira registrou 2casos positivos e 5 recuperados nas últimas 24h. A cidade conta agora com 2.023 casos confirmados, 1.969 recuperados, 22 óbitos e 32 casos ativos.

Triunfo não registrou novos casos positivos, mas confirmou 1 recuperado. A cidade conta com 709 casos confirmados, 683 recuperados, 23 óbitos e 3 casos ativos.

Tuparetama registrou 1 novo caso positivo e nenhum recuperado. A cidade conta com 321 casos confirmados, 294 recuperados, 18 óbitos e 9 casos ativos da doença.

DO Nill Júnior