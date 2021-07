Sertão do Pajeú tem 506 casos ativos de Covid-19

De acordo com os boletins epidemiológicos da Covid-19 dos municípios do Sertão do Pajeú divulgados nesta segunda-feira (12.07), nas últimas 72h, foram notificados 156 novos casos positivos, 192 recuperados e 3 novos óbitos.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 32.017 casos confirmados, 30.901 recuperados (96,51%), 610 óbitos e 506 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú nas últimas 72 horas:

Afogados da Ingazeira registrou 11 novos casos positivos e 9 recuperados. O município conta com 5.381 casos confirmados, 5.261 recuperados, 71 óbitos e 49 casos ativos.

Brejinho registrou 2 novos casos positivos. O município conta com 743 casos confirmados, 715 recuperados, 21 óbitos e 7 casos ativos.

Calumbi registrou 2 novos casos positivos e 7 recuperados. O município conta com 701 casos confirmados, 686 recuperados, 5 óbitos e 10 casos ativos da doença.

Carnaíba registrou 4 novos casos positivos. O município conta com 2.101 casos confirmados, 1.959 recuperados, 35 óbitos e 107 casos ativos da doença.

Flores registrou 3 novos casos positivos e 11 recuperados. O município conta com 1.003 casos confirmados, 931 recuperados, 37 óbitos e 35 casos ativos.

Iguaracy registrou 9 novos casos positivos e 7 recuperados. O município conta com 802 casos confirmados, 758 recuperados, 27 óbitos e 17 casos ativos.

Ingazeira registrou 3 casos positivos e 1 recuperado. O município conta com 444 casos confirmados, 432 recuperados, 6 óbitos e 6 casos ativos.

Itapetim registrou 19 novos casos positivos e 12 recuperados. O município conta com 1.331 casos confirmados, 1.252 recuperados, 30 óbitos e 49 casos ativos.

Quixaba não divulgou boletim epidemiológico. O último boletim divulgado pelo município foi no dia 7 de julho. O município conta com 506 casos confirmados, 472 recuperados, 14 óbitos e 20 casos ativos.

Santa Cruz da Baixa Verde registrou 1 novo caso positivo e 3 recuperados. O município conta com 614 casos confirmados, 593 recuperados, 18 óbitos e 3 casos ativos.

Santa Terezinha registrou 6 novos casos positivos e 6 recuperados. O município conta com 1.009 casos confirmados, 974 recuperados, 26 óbitos e 9 casos ativos.

São José do Egito registrou 10 novos casos positivos e 26 recuperados. O município conta com 2.484 casos confirmados, 2.409 recuperados, 53 óbitos e 22 casos ativos.

Serra Talhada registrou 51 novos casos positivos, 54 recuperados e 2 novos óbitos. O município conta com 9.893 casos confirmados, 9.625 recuperados, 166 óbitos e 102 casos ativos da doença.

Óbito 165 – Paciente do sexo feminino, 84 anos, moradora do bairro Tancredo Neves. Comorbidades: Hipertensão e tabagismo. Faleceu no dia 07/07/2021, no Hospital Eduardo Campos.

Óbito 166 – Paciente do sexo feminino, 54 anos, ex-tabagista, moradora do Sítio Cipós. Faleceu no dia 08/07/2021, no Hospital Eduardo Campos.

Solidão registrou 5 novos casos positivos e 9 recuperados. O município conta com 673 casos confirmados, 661 recuperados, 3 óbitos e 9 casos ativos.

Tabira registrou 20 novos casos positivos, 27 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 2.837 casos confirmados, 2.758 recuperados, 46 óbitos e 33 casos ativos.

Triunfo registrou 11 casos recuperados. O município conta com 918 casos confirmados, 884 recuperados, 26 óbitos e 8 casos ativos.

Tuparetama registrou 10 novos casos positivos e 9 recuperados. O município conta com 577 casos confirmados, 531 recuperados, 26 óbitos e 20 casos ativos da doença.

Do Nill Júnior