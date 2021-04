Sertão do Pajeú tem quase 500 casos ativos de Covid-19

De acordo com os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios do Sertão do Pajeú neste domingo (25), a região registrou 20 novos casos positivos, 5 recuperado e nenhum novo óbito por Covid-19. É importante lembrar que aos finais de semana, boa parte dos municípios não divulgam boletim epidemiológico.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 23.288 casos confirmados, 22.356 recuperados (95,99%), 436 óbitos e 496 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú:

Afogados da Ingazeira não registrou alterações no boletim. O município permanece com 3.805 casos confirmados, 3.599 recuperados, 51 óbitos e 155 casos ativos.

Brejinho não divulgou boletim. O município permanece com 508 casos confirmados, 488 recuperados, 9 óbitos e 10 casos ativos. A Secretaria de Saúde não deu detalhes sobre o óbito ocorrido.

Calumbi não registrou alterações no boletim. O município permanece com 391 casos confirmados, 385 recuperados, 3 óbitos e 3 casos ativos da doença.

Carnaíba não registrou alterações no boletim. O município permanece com 1.225 casos confirmados, 1.149 recuperados, 26 óbitos e 50 casos ativos da doença.

Flores não divulgou boletim. O município permanece com 832 casos confirmados, 771 recuperados, 29 óbitos e 32 casos ativos.

Iguaracy registrou 1 novo caso positivo e 1 recuperado. O município conta com 581 casos confirmados, 552 recuperados, 18 óbitos e 11 casos ativos.

Ingazeira registrou 12 novos casos positivos. O município conta com 251 casos confirmados, 227 recuperados, 2 óbitos e 22 casos ativos.

Itapetim não divulgou boletim. O município permanece com 877 casos confirmados, 851 recuperados, 18 óbitos e 8 casos ativos.

Quixaba não divulgou boletim. O município permanece com 329 casos confirmados, 312 recuperados, 11 óbitos e 6 casos ativos.

Santa Cruz da Baixa Verde não registrou alterações no boletim. O município permanece com 415 casos confirmados, 400 recuperados, 9 óbitos e 6 casos ativos.

Santa Terezinha não divulgou boletim. O município permanece com 743 casos confirmados, 713 recuperados, 24 óbitos e 6 casos ativos.

São José do Egito registrou 6 novos casos positivos. O município conta com 1.726 casos confirmados, 1.667 recuperados, 30 óbitos e 29 casos ativos.

Serra Talhada não divulgou boletim. O município permanece com 8.085 casos confirmados, 7.838 recuperados, 133 óbitos e 114 casos ativos da doença.

Solidão não registrou alterações no boletim. O município permanece com 386 casos confirmados, 377 recuperados, 2 óbitos e 7 casos ativos.

Tabira registrou 1 novo caso positivo e 4 recuperados. O município conta com 2.067 casos confirmados, 2.030 recuperados, 27 óbitos e 10 casos ativos.

Triunfo não divulgou boletim. O município permanece com 721 casos confirmados, 690 recuperados, 24 óbitos e 7 casos ativos.

Tuparetama não divulgou boletim. O município permanece com 346 casos confirmados, 307 recuperados, 19 óbitos e 20 casos ativos da doença.

Do Nill Júnior