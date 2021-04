Sertão do Pajeú totaliza 23.400 casos confirmados de Covid-19

Iguaracy e Quixaba confirmaram novos óbitos.

De acordo com os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios do Sertão do Pajeú nesta segunda-feira (26), a região registrou 112 novos casos positivos, 155 recuperados e 2 novos óbitos por Covid-19.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 23.401 casos confirmados, 22.513 recuperados (96,20%), 438 óbitos e 450 casos ativos da doença.

Abaixo seguem as informações detalhadas, por ordem alfabética, relativas a cada município do Sertão do Pajeú:

Afogados da Ingazeira registrou 18 novos casos positivos e 28 recuperados. O município conta com 3.823 casos confirmados, 3.627 recuperados, 51 óbitos e 145 casos ativos.

Brejinho registrou 9 novos casos positivos e 12 recuperados. O município conta com 517 casos confirmados, 500 recuperados, 10 óbitos e 7 casos ativos.

Calumbi registrou 14 novos casos positivos e 5 recuperados. O município conta com 405 casos confirmados, 390 recuperados, 3 óbitos e 12 casos ativos da doença.

Carnaíba registrou 11 novos casos positivos. O município conta com 1.236 casos confirmados, 1.149 recuperados, 26 óbitos e 61 casos ativos da doença.

Flores registrou 6 novos casos positivos e 7 recuperados. O município conta com 838 casos confirmados, 778 recuperados, 29 óbitos e 31 casos ativos.

Iguaracy registrou 4 casos recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 581 casos confirmados, 556 recuperados, 19 óbitos e 6 casos ativos. O novo óbito trata-se de paciente de caso confirmado e estava internada na UTI do Hospital Regional Emília Câmara.

Ingazeira registrou 2 novos casos positivos e 8 recuperados. O município conta com 253 casos confirmados, 235 recuperados, 2 óbitos e 16 casos ativos.

Itapetim registrou 5 novos casos positivos e 1 recuperado. O município conta com 882 casos confirmados, 852 recuperados, 18 óbitos e 12 casos ativos.

Quixaba registrou 2 novos casos positivos, 4 recuperados e 1 novo óbito. O município conta com 331 casos confirmados, 316 recuperados, 12 óbitos e 3 casos ativos. O 12º óbito no município, trata-se de paciente do sexo feminino de 76 anos.

Santa Cruz da Baixa Verde registrou 1 novo caso positivos e 4 recuperados. O município permanece com 416 casos confirmados, 404 recuperados, 9 óbitos e 3 casos ativos.

Santa Terezinha não registrou alterações no boletim. O município permanece com 743 casos confirmados, 713 recuperados, 24 óbitos e 6 casos ativos.

São José do Egito registrou 4 novos casos positivos e 15 recuperados. O município conta com 1.730 casos confirmados, 1.682 recuperados, 30 óbitos e 18 casos ativos.

Serra Talhada registrou 22 novos casos positivos e 56 recuperados. O município conta com 8.107 casos confirmados, 7.894 recuperados, 133 óbitos e 80 casos ativos da doença.

Solidão registrou 1 novo caso positivo. O município conta com 388 casos confirmados, 379 recuperados, 2 óbitos e 7 casos ativos.

Tabira registrou 12 novos casos positivos e 8 recuperados. O município conta com 2.079 casos confirmados, 2.038 recuperados, 27 óbitos e 14 casos ativos.

Triunfo registrou 2 novos casos positivos e 1 recuperado. O município conta com 723 casos confirmados, 691 recuperados, 24 óbitos e 8 casos ativos.

Tuparetama registrou 3 novos casos positivos e 2 recuperados. O município conta com 349 casos confirmados, 309 recuperados, 19 óbitos e 21 casos ativos da doença.

Do Nill Júnior