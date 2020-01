Sertão Saudável: Evento de promoção à Saúde acontece em Serra Talhada

A cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, recebeu no último domingo (12) mais uma edição do Sertão Saudável. A iniciativa é de estudantes dos cursos de medicina, enfermagem, odontologia, nutrição e psicologia da região, com apoio da Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina – IFMSA BRAZIL.

A ação gratuita de promoção e educação em saúde aconteceu na Escola Barão do Pajeú, no Distrito de Bernardo Vieira, com apoio da Prefeitura de Serra Talhada, através da Secretaria de Saúde e Autarquia Educacional – AESET. Foram ofertados diversos serviços à população do distrito e comunidades vizinhas, beneficiando cerca de 350 pessoas com atendimento médico, odontológico, nutricional e psicológico, além de eletrocardiogramas, vacinação e testes rápidos de sífilis, hepatites e HIV.

A secretária de Saúde, Márcia Conrado, destacou a importância do evento, que foi realizado pela primeira vez na zona rural do município. “Os estudantes da área de saúde de Serra Talhada estão de parabéns pela iniciativa, mostrando que se preocupam com o bem-estar das pessoas, e desta vez escolheram Bernardo Vieira para realizar o Sertão Saudável, atendendo centenas de pessoas em parceria com o município. Faço questão de agradecer a cada um dos envolvidos na ação, e dizer que estamos sempre à disposição para contribuir com esse projeto que ajuda tantas pessoas, levando atendimento, orientação e prevenção em saúde”, afirmou.