Servente de pedreiro é preso suspeito de estuprar filhas gêmeas e enteada em Serra Talhada

Um servente de pedreiro de 38 anos foi preso nesse domingo (11) suspeito de estuprar as filhas gêmeas, de sete, e a enteada dele, de 10, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorria durante a madrugada na casa onde o suspeito mora com as vítimas e a mãe das crianças, no bairro Malhada.