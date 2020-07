Um servente de pedreiro de 46 anos morreu após cair e bater com a cabeça na quinta-feira (2) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano.

A vítima, José de Araújo Briano, conhecido como “Zezé” estava trabalhando quando caiu e bateu a cabeça.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Raymundo Francelino Aragão, em Santa Cruz do Capibaribe, mas não resistiu e acabou falecendo.

Do NE10 Interior