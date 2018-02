Serviços de terraplanagem do Hospital Geral do Sertão são iniciados em Serra Talhada

Começaram esta semana os serviços de terraplanagem do Hospital Geral do Sertão (HGS) que está sendo construído às margens da BR-232, no município de Serra Talhada. O Governo do Estado está investindo cerca de R$ 10 milhões no equipamento público, que terá 10 leitos de UTI pediátrica e 10 leitos de UTI para adultos. Ao todo serão mais de 200 leitos para internamentos.

O governador Paulo Câmara autorizou a construção do HGS no dia 4 de janeiro, em visita ao município de Serra Talhada. Os recursos para a obra são oriundos de créditos adquirido junto à Caixa Econômica Federal. Em maio de 2017 a Alepe autorizou o governo a receber doação do terreno onde o hospital está sendo construído.

Via Alvinho Patriota