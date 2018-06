Servidor do Detran morre em acidente grave na BR-232 em Serra Talhada

Um grave acidente aconteceu na tarde de hoje (26), no KM 420, da BR 232 em Serra Talhada, vitimando fatalmente servidor público estadual, que prestava serviço ao Detran-PE.

A vítima Fatal do acidente foi Manoel Messias de Lima, ele conduzia uma motocicleta, Honda CB 500, Vermelha, placa OYN 5566, e de acordo com informações preliminares de testemunhas, o motociclista freiou bruscamente na

pista, quando o motorista do veiculo, Jeep, de Cor Branca, placa OJJ 7700, de Juazeiro do Norte, Ceará, colidiu na sua traseira.

Manoel Messias não resistiu à gravidade do acidente e veio a óbito no local. Já sua filha que estava com ele degarupa, teve cortes na cabeça e está em estado grave no Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

Dentro do veículo Jeep, envolvido no acidente estavam três pessoas, nenhuma sofreu escoriações.

Do Leia Mais PE