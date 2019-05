Servidor público morre após ser atropelado em cima de calçada e motorista foge sem prestar socorro em PE

Um servidor público, identificado como Wellington dos Anjos, de 32 anos, morreu no domingo (12) após ter sido atropelado em cima de uma calçada próximo à Fábrica da Moda, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Testemunhas informaram que o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a vítima, que havia saído do trabalho e estava a caminho de casa. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro e, até a publicação desta matéria, não foi localizado.

Wellington chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional do Agreste (HRA). A vítima trabalhava como cuidador na Casa de Passagem da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Caruaru.

Por meio de nota, a prefeitura lamentou a morte do servidor e destacou que se solidariza com os familiares e amigos de Wellington. (G1)